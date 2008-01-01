Мейвезер анонсировал выставочный бой с известным ютубером

Его брат также бьется в ринге.

Флойд Мейвезер. Фото: instagram.com/floydmayweather/
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Сегодня 08:59
Известный американский боксер Флойд Мейвезер анонсировал выставочный бой с блогером Логаном Полом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой состоится 20 февраля 2021 года, о месте проведения события пока не сообщается. 

25-летний Логан - американский видеоблогер, шоумен и актер. Впервые получил известность благодаря видео на интернет-видеосервисе Vine. Имеет каналы на YouTube под названием Logan Paul и TheOfficialLoganPaul. У него миллионы подписчиков в Youtube, Instagram, Tik Tok.

Кстати, родной брат Логана 23-летний Джейк Пол тоже является известным блогером, недавно он в андеркарте боя Тайсон - Джонс брутально нокаутировал экс-игрока НБА Нейта Робинсона.

43-летний Мейвезер последний выставочный поединок проводил 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву.

Пол дебютировал на профи-ринге в ноябре 2019-го и решением проиграл блогеру KSI (57-54, 56-55, 55-56).
Метки:
Профессиональный бокс Мейвезер Флойд
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:59
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