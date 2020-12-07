Мейвезер анонсировал выставочный бой с известным ютубером

Известный американский боксер Флойд Мейвезер
анонсировал выставочный бой с блогером Логаном Полом
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой состоится 20 февраля 2021 года, о месте проведения события пока не сообщается.
25-летний Логан - американский видеоблогер, шоумен и актер. Впервые получил известность благодаря видео на интернет-видеосервисе Vine. Имеет каналы на YouTube под названием Logan Paul и TheOfficialLoganPaul. У него миллионы подписчиков в Youtube, Instagram, Tik Tok.
Кстати, родной брат Логана 23-летний Джейк Пол тоже является известным блогером, недавно он в андеркарте боя Тайсон - Джонс брутально нокаутировал
экс-игрока НБА Нейта Робинсона.
43-летний Мейвезер последний выставочный поединок проводил 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву.
Пол дебютировал на профи-ринге в ноябре 2019-го и решением проиграл блогеру KSI (57-54, 56-55, 55-56).
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне