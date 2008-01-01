Головкин показал подготовку к рекордной защите титула

Он выйдет на ринг 18 декабря.

Фото: instagram.com/gggboxing/
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:10
Чемпион мира по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сфокусирован", - говорится в подписи к видео.

Напомним, по казахстанскому времени утром 19 декабря GGG проведет поединок против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO). Главное событие вечера состоится в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN.

Для казахстанца это будет 21-я рекордная защита титула.

На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO, которые Головкин завоевал после победы над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре прошлого года.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:10
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