Головкин показал подготовку к рекордной защите титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Сфокусирован", - говорится в подписи к видео.
Напомним, по казахстанскому времени утром 19 декабря GGG проведет поединок против поляка Камила Шереметы
(21-0, 5 KO). Главное событие вечера состоится в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN.
Для казахстанца это будет 21-я рекордная защита титула.
На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO, которые Головкин завоевал после победы
над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре прошлого года.