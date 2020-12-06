Лучшая боксерша на планете захотела подраться с мужчиной

Олимпийская чемпионка по боксу и боец смешанного стиля (MMA) Кларесса Шилдс выразила готовность подраться с мужчиной. Об этом сообщает TMZ.

25-летняя американка готова выйти против блогера Джейка Пола. Последний выступил перед поединком Майка Тайсона и Роя Джонса и нокаутировал соперника - баскетболиста Нэйта Робинсона.

"Я надеру ему зад. Он может выйти на ринг против меня с весом 80 килограммов, а в конце боя будет весить 75. Ведь я выбью из него все дерьмо", - утверждает она.

Шилдс раскритиковала выступление Пола в поединке с непрофессиональным бойцом. Она увидела в его поединке против Робинсона насмешку над самим спортом.

1 декабря Шилдс подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL). За плечами американки два олимпийских "золота" и чемпионские пояса в профессиональном боксе. Шилдс - лучшая боксерша на планете по версиям ESPN и журнала The Ring.