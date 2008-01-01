Ахмедов высказался о титульном бое в карде у Головкина

Его соперником будет небитый эквадорец с 13 нокаутами.

Али Ахмедов. Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/
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Сегодня 14:02
Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО) на своей странице в Instagram сделал заявление перед следующим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я готов к первому бою за титул чемпиона мира!" - написал он. 

Ахмедов выступит в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO).

Соперником 25-летнего Ахмедова будет 31-летний эквадорец Карлос Гонгора, который на своем счету имеет 18 побед в 18 боях, в 13 из них он выиграл нокаутом. Бой в рамках второго среднего веса рассчитан на 12 раундов, а на кону будет стоять пояс по версии IBO.
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Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил Ахмедов Али
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Сегодня 14:02
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