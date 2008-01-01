Видео полного боя чемпиона мира в весе Елеусинова против Дэнни Гарсии

Исход решили судейские записки.

Фото: twitter.com/premierboxing
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Сегодня 12:38
В Далласе (штат Техас, США) состоялся главный бой вечера американских боксеров - чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО) против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (36-3, 21 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Спенсу (116-112, 116-112 и 117-111), защищавшему в этой встрече свои чемпионские пояса.



Напомним, что в полусреднем весе выступает казахстанец Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО), который недавно завоевал свой первый титул в карьере - пояс IBF Intercontinental.
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Профессиональный бокс Спенс Эррол Елеусинов Данияр
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 12:38
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