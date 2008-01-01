Сондерс высказался о следующих боях после победы над экс-соперником Головкина

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс
из Великобритании прокомментировал победу над соотечественником Мартином Мюрреем
.
С огромным преимуществом. Сондерс защитил титул WBO в бою против нокаутированного GGG британца
"Меня не было больше года. Такое ощущение, что я боксировал на кладбище. Мне нравится выступать перед зрителями, выкладываться ради них. Я пробовал задавать ритм, но Мартин - опытный боксер, так что он всячески мешал мне, снимаю шляпу перед ним.
Не думаю, что после такого выступления я могу вызывать, кого захочу. Главное - я по-прежнему непобежденный. Посмотрим, получится ли у меня выйти на большой бой и показать достойное выступление", - приводит слова Сондерса "Чемпионат"
со ссылкой на Boxingnews24.
31-летний Сондерс провел лишь вторую защиту пояса по версии WBO. Поединок с Мюрреем стал для него первым с ноября 2019 года. Тогда на вечере бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) он нокаутировал в 11-м раунде Марсело Эстебана Касереса из Аргентины.
Напомним, что 38-летний Мюррей в феврале 2015-го боксировал с казахстанцем Геннадием Головкиным
, потерпев досрочное поражение в поединке, прошедшем в Монако.