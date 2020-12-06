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Сондерс высказался о следующих боях после победы над экс-соперником Головкина

Он по-прежнему не знает поражений.

Сондерс высказался о следующих боях после победы над экс-соперником Головкина
Билли Джо Сондерс. Фото: nypost.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс из Великобритании прокомментировал победу над соотечественником Мартином Мюрреем.

С огромным преимуществом. Сондерс защитил титул WBO в бою против нокаутированного GGG британца

"Меня не было больше года. Такое ощущение, что я боксировал на кладбище. Мне нравится выступать перед зрителями, выкладываться ради них. Я пробовал задавать ритм, но Мартин - опытный боксер, так что он всячески мешал мне, снимаю шляпу перед ним.

Не думаю, что после такого выступления я могу вызывать, кого захочу. Главное - я по-прежнему непобежденный. Посмотрим, получится ли у меня выйти на большой бой и показать достойное выступление", - приводит слова Сондерса "Чемпионат" со ссылкой на Boxingnews24.

31-летний Сондерс провел лишь вторую защиту пояса по версии WBO. Поединок с Мюрреем стал для него первым с ноября 2019 года. Тогда на вечере бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) он нокаутировал в 11-м раунде Марсело Эстебана Касереса из Аргентины.

Напомним, что 38-летний Мюррей в феврале 2015-го боксировал с казахстанцем Геннадием Головкиным, потерпев досрочное поражение в поединке, прошедшем в Монако.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Сондерс Билли Джо Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мюррей Мартин

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