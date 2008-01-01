"Канело" сделал заявление по третьему бою с Головкиным

Боксеры выйдут на ринг в декабре.

Фото: instagram.com/canelo/?hl=ru
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Сегодня 09:05
30-летний мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 KO) подтверждает, что третья встреча с 38-летним казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) в его ближайшие планы не входит, сообщает vRINGe.com со ссылкой на комментарии боксера ESPN Deportes.

Обозреватели намекают, что "Канело" и GGG могли бы подраться снова, допустим, в традиционном для мексиканца мае. У Сауля, однако, другие планы.

"С Головкиным, в общем, ситуация ясна: это единственный бой, который его интересует. Возможно, он хочет закончить карьеру боем против "Канело". Но сейчас для нас важнее другие задачи: сначала справиться со Смитом и затем, как говорит Эдди (Рейносо), объединить титулы в 76,2 килограмма и продолжать творить историю.

Увидимся с Головкиным позднее", - сказал Альварес.

Головкин и Альварес ранее встречались дважды. В сентябре 2017 года они свели поединок вничью, а ровно через год судейским решением победил "Канело".

Напомним, 18 декабря Головкин проведет защиту титула по линии IBF в среднем весе против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО). На следующий день Альварес отбоксирует с чемпионом WBA в суперсреднем Каллумом Смитом (27-0, 19 KO).
Метки:
Профессиональный бокс Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Альварес
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Сегодня 09:05
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