"Канело" сделал заявление по третьему бою с Головкиным

30-летний мексиканец Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 KO) подтверждает, что третья встреча с 38-летним казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) в его ближайшие планы не входит, сообщает vRINGe.com
со ссылкой на комментарии боксера ESPN Deportes.
Обозреватели намекают, что "Канело" и GGG могли бы подраться снова, допустим, в традиционном для мексиканца мае. У Сауля, однако, другие планы.
"С Головкиным, в общем, ситуация ясна: это единственный бой, который его интересует. Возможно, он хочет закончить карьеру боем против "Канело". Но сейчас для нас важнее другие задачи: сначала справиться со Смитом и затем, как говорит Эдди (Рейносо), объединить титулы в 76,2 килограмма и продолжать творить историю.
Увидимся с Головкиным позднее", - сказал Альварес.
Головкин и Альварес ранее встречались дважды. В сентябре 2017 года они свели поединок вничью
, а ровно через год судейским решением победил
"Канело".
Напомним, 18 декабря Головкин проведет защиту титула по линии IBF в среднем весе против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО). На следующий день Альварес отбоксирует с чемпионом WBA в суперсреднем Каллумом Смитом (27-0, 19 KO).
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