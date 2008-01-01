"Это именно то, что нужно". Президент WBC - о супербое "Канело" - Спенс

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о возможном суперсобытии в мире бокса - бое между "паундовыми" мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО) и американцем Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).

"Это именно то, что нужно. То, что доктор прописал. Я очень рад, что в 2020 году у нас получится крутой финиш. "Канело" Альварес подерется с Каллумом Смитом, а Эррол Спенс - с Дэнни Гарсией. Думаю, благодаря этому мы на мажорной ноте закроем год и войдем в следующий. "Канело" - это та сила, которая движет бокс за собой. Он величайший шоумен. Лучший в "паунде". Только представьте себе бой "Канело" и Спенса на арене AT&T. Все места будут проданы, не сомневаюсь. И даже стоящие места будут. "Канело" - умный парень. Ради большого боя он сделает лимит среднего веса. Может, даже чуточку меньше. И Спенс тоже поднимется ради этого боя. Не исключаю, что событие вскоре состоится. Будет круто!", - приводит слова президента WBC vRINGe.com.

Стоит отметить, что на данный момент между Альваресом м Спенсом разница в три весовых дивизиона, но американец не скрывает, что в будущем поднимется выше.