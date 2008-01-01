Непобежденный казахстанец выиграл 14-й бой в профи

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал 14-ю победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Его бой состоялся в Екатеринбурге, а соперником был россиянин Илья Баландин. Он был рассчитан на восемь раундов и прошел всю дистанцию, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей.

Интересно, что за 10 секунд до конца у Баландина вылетела капа, но рефери не стал останавливать поединок.

27-летний Нурсултанов одержал 14-ю победу в 14-ти боях в профи, восемь из которых нокаутом. 28-летний Баландин потерпел четвертое поражение при четырех победах и одной ничьей.

Напомним, Нурсултанов не выходил на ринг больше года. Его последний поединок состоялся 2 ноября 2019-го в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В нем казахстанец завоевал региональный титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) в среднем весе.