"Это я нужен ему". Кроуфорд выступил с заявлением по бою со Спенсом

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что он не нуждается в поединке с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом, сообщает "Чемпионат". По словам Кроуфорда, Спенсу гораздо нужнее их схватка.

"Бой со Спенсом для меня не так уж и важен. Продолжаю всем повторять, поединок со Спенсом не важен для моего наследия. Не знаю, почему люди представляют все так, будто мне нужен Эррол Спенс. Это я нужен ему", - приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Напомним, Теренс Кроуфорд минувший поединок провел в ноябре 2020 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира Келла Брука. Что касается Спенса, то Эррол проведет следующий поединок в ночь на 6 декабря, а его соперником станет Дэнни Гарсия.