Прямая трансляция поединка Нурсултанова с Баландиным

Сегодня, 5 декабря, на ринг выйдет казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов
(13-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой состоится в Екатеринбурге (Россия). Соперником Нурсултанова станет россиянин Илья Баландин
(4-3-1, 2 КО).
В прямом эфире событие будет транслировать телеканал Qazsport. Начало трансляции в 17:50 по времени Нур-Султана.
Здесь
событие можно посмотреть в онлайн.
Напомним, Нурсултанов не выходил на ринг больше года. Его последний поединок состоялся 2 ноября 2019-го в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В нем казахстанец завоевал региональный титул чемпиона США по версии WBC (USNBC).