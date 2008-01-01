Прямая трансляция поединка Нурсултанова с Баландиным

Бой пройдет в России.

Мейирим Нурсултанов. Фото: Main Events
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 14:20
Сегодня, 5 декабря, на ринг выйдет казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (13-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой состоится в Екатеринбурге (Россия). Соперником Нурсултанова станет россиянин Илья Баландин (4-3-1, 2 КО). 

В прямом эфире событие будет транслировать телеканал Qazsport. Начало трансляции в 17:50 по времени Нур-Султана.

Здесь событие можно посмотреть в онлайн.

Напомним, Нурсултанов не выходил на ринг больше года. Его последний поединок состоялся 2 ноября 2019-го в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В нем казахстанец завоевал региональный титул чемпиона США по версии WBC (USNBC).
Метки:
Нурсултанов Мейирим Бокс Казахстан
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 14:20
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