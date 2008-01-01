Официально. Али Ахмедов будет биться за титул чемпиона мира во втором среднем весе

Казахстанский боксер Али Ахмедов
(16-0, 12 КО) сразится за титул чемпиона мира во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Об этом официально объявила Международная боксерская организация (IBO).
Ахмедов выступит в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы
(21-0, 5 KO).
Соперником 25-летнего Ахмедова будет 31-летний эквадорец Карлос Гонгора
, который на своем счету имеет 18 побед в 18 боях, в 13 из них он выиграл нокаутом. Бой будет рассчитан на 12 раундов.