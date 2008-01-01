Прямая трансляция защиты титула Сондерса против нокаутированного Головкиным британца

Сегодня, в ночь с 4 на 5 декабря, британский боксер Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) проведет защиту титула чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO против своего соотечественника Мартина Мюррея (39-5-1, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Этот поединок станет главным на вечере бокса, который пройдет в Лондоне (Великобритания) на "Уэмбли".

Прямая трансляция начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

Для Сондерса это будет вторая защита титула. Прошлый бой он провел в ноябре 2019 года, нокаутировав аргентинского боксера Марсело Косереса. Мюррей дрался в то же время и по очкам победил боснийца Сладана Яньянина.

Напомним, в феврале 2015-го Мюррей встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл, после того как в 11-м раунде рефери остановил поединок из-за серии мощных ударов GGG.

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Также трансляцию можно посмотреть на стриминговом сервисе DAZN, который стал доступен в Казахстане, по этой ссылке по платной подписке.