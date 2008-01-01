Бой Тайсон - Джонс собрал почти вдвое больше продаж PPV, чем Хабиб - Гэтжи

Поединок с участием легендарных американских боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса собрал примерно 1,2 миллиона платных трансляций (PPV), передает "Чемпионат".

Это почти вдвое больше, чем собрал поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, которые сразились за пояс UFC в легком весе. Тот бой, состоявшийся 24 октября, собрал 675 тысяс PPV.

Напомним, выставочный бой 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, которые провели восемь раундов по две минуты, завершился вничью. Оба боксера остались недовольны решением судей. По статистике же больше ударов нанес Тайсон.