"Все в его руках". Эксперт высказался о бое и перспективах непобежденного казахстанца с тремя титулами

Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы
(13-0, 9 КО) получил легкого оппонента. Так считает обозреватель авторитетного портала о боксе Notifight.com Людо Саенс
. Он отметил, что казахстанец уже способен выходить на серьезных соперников, передает корреспондент Vesti.kz
.
В главном событии вечера бокса в Нур-Султане, который запланирован на 16 декабря, Ербосынулы в поединке с ганцем Иссой Самиром
(18-0, 15 КО) будет защищать пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global. Шоу пройдет
без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм. Начало - в 21:30.
"Не очень хорошо, что его бой с венгром Сили был отменен. Этот поединок смог бы улучшить позиции казахстанца. В текущее время замену найти непросто. Радует, что боксер не пропустит дату и будет драться. К сожалению, уровень оппозиции невысок. Ганец дрался на родине и пропустил полтора года. В последний раз он дрался в среднем весе. Я думаю, что у него нет шансов. Ербосынулы победит. Ему выгоднее сделать это досрочно и эффектно.
Пандемия испортила планы всем, и шанс Ербосынулы забраться на вершину был отложен. Однако все в его руках", - поделился Саенс.
В последнем бою 26 июля в Минске (Беларусь) Ербосынулы победил немца Нуху Лаваля (27-7, 15 КО). Сейчас Айдос занимает второе место в рейтинге WBA, шестое в WBO, седьмое в IBF и 15-е в WBC.