"Все в его руках". Эксперт высказался о бое и перспективах непобежденного казахстанца с тремя титулами

Людо Саенс. Он отметил, что казахстанец уже способен выходить на серьезных соперников, передает корреспондент Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО) получил легкого оппонента. Так считает обозреватель авторитетного портала о боксе Notifight.com . Он отметил, что казахстанец уже способен выходить на серьезных соперников, передает корреспондент Vesti.kz

Иссой Самиром (18-0, 15 КО) будет защищать пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global. Шоу В главном событии вечера бокса в Нур-Султане, который запланирован на 16 декабря, Ербосынулы в поединке с ганцем(18-0, 15 КО) будет защищать пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global. Шоу пройдет без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм. Начало - в 21:30.

"Не очень хорошо, что его бой с венгром Сили был отменен. Этот поединок смог бы улучшить позиции казахстанца. В текущее время замену найти непросто. Радует, что боксер не пропустит дату и будет драться. К сожалению, уровень оппозиции невысок. Ганец дрался на родине и пропустил полтора года. В последний раз он дрался в среднем весе. Я думаю, что у него нет шансов. Ербосынулы победит. Ему выгоднее сделать это досрочно и эффектно.

Пандемия испортила планы всем, и шанс Ербосынулы забраться на вершину был отложен. Однако все в его руках", - поделился Саенс.