"Все в его руках". Эксперт высказался о бое и перспективах непобежденного казахстанца с тремя титулами

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО) получил легкого оппонента. Так считает обозреватель авторитетного портала о боксе Notifight.comЛюдо Саенс. Он отметил, что казахстанец уже способен выходить на серьезных соперников, передает корреспондент Vesti.kz.
В главном событии вечера бокса в Нур-Султане, который запланирован на 16 декабря, Ербосынулы в поединке с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО) будет защищать пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global. Шоу пройдет без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм. Начало - в 21:30.
"Не очень хорошо, что его бой с венгром Сили был отменен. Этот поединок смог бы улучшить позиции казахстанца. В текущее время замену найти непросто. Радует, что боксер не пропустит дату и будет драться. К сожалению, уровень оппозиции невысок. Ганец дрался на родине и пропустил полтора года. В последний раз он дрался в среднем весе. Я думаю, что у него нет шансов. Ербосынулы победит. Ему выгоднее сделать это досрочно и эффектно.
Пандемия испортила планы всем, и шанс Ербосынулы забраться на вершину был отложен. Однако все в его руках", - поделился Саенс.