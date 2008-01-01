Бой с Головкиным под угрозой срыва? Тренер Шереметы сдал положительный тест на коронавирус

Ранее из-за вируса сорвался поединок у его соотечественника.

Камил Шеремета. Фото: Sport-Super Express©
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Сегодня 13:47

Российский тренер Федор Лапин, работающий с польским средневесом Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает Fightnews.com.

Лапин еще тренирует другого польского боксера Кшиштофа Гловацки (31-2, 19 КО), у которого также обнаружили коронавирус, из-за чего его поединок против британца Лоуренса Околи (14-0, 11 КО) за вакантный пояс WBO, запланированный на 12 декабря в Лондоне (Англия) в андеркарте вечера бокса Джошуа - Пулев, не состоится.

Отметим, что 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) Шеремета должен провести бой против казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). Он станет главным событием вечера и будет рассчитан на 12 раундов.

В андеркарте ожидается выступление другого казахстанского боксера Али Ахмедова (16-0, 12 КО). Его соперником по 12-раундовому поединку будет эквадорец Карлос Гонгора (18-0, 13 КО).

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Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
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Сегодня 13:47
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