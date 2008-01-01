Али Ахмедов получил небитого соперника с 13 нокаутами в карде у Геннадия Головкина

Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО) узнал соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Ахмедов выступит в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO).



По данным BoxRec, соперником 25-летнего Ахмедова будет 31-летний эквадорец Карлос Гонгора, который на своем счету имеет 18 побед в 18 боях, в 13 из них он выиграл нокаутом. Бой будет рассчитан на 12 раундов.



Ахмедов владеет титулом WBC International Silver во втором среднем весе, а его интересы представляет GGG Promotions. В своем последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, Али нокаутировал американца Эндрю Эрнандеса.

