Официально объявлено о вечере бокса с главным боем обладателя трех титулов из Казахстана

16 декабря в Нур-Султане состоится вечер профессионального бокса с участием казахстанских боксеров, а также бойцов из других стран мира. Его организатором выступит SULEIMEN Promotions, сообщается на странице промоутерской компании в Instagram.



Отмечается, что шоу пройдет без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм, прямая трансляция состоится на телеканале "Хабар". Начало - в 21:30.



На ринге будут биться Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов, Данила Семенов, а также Бекзад Нурдаулетов.



Кульминацией вечера станет бой Айдоса Ербосынулы против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира. Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.



