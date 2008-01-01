Официально объявлено о вечере бокса с главным боем обладателя трех титулов из Казахстана

Он не знает поражений.

Фото: wbaboxing.com©
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Сегодня 09:39

16 декабря в Нур-Султане состоится вечер профессионального бокса с участием казахстанских боксеров, а также бойцов из других стран мира. Его организатором выступит SULEIMEN Promotions, сообщается на странице промоутерской компании в Instagram.

Отмечается, что шоу пройдет без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм, прямая трансляция состоится на телеканале "Хабар". Начало - в 21:30.

На ринге будут биться Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов, Данила Семенов, а также Бекзад Нурдаулетов.

Кульминацией вечера станет бой Айдоса Ербосынулы против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира. Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.

 

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Сегодня 09:39
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