Победитель боя с участием чемпиона мира в весе Елеусинова получит "коронавирусный" пояс от WBC

В воскресенье, 6 декабря, в Далласе (штат Техас, США) пройдет вечер бокса, в главном событии которого состоится битва известных американских боксеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21) будет проводить защиту поясов в бою против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (36-2, 21 КО).



На кону боя, помимо обычного титула чемпиона по версии WBC, будет стоять пояс, посвященный году пандемии. На нем изображен доктор в боксерских перчатках, символизирующий борьбу человечества с COVID-19.



"Этот красивый пояс также будет вручен победителю в знак уважения к героям человечества: врачам, медсестрам, полиции, пожарным, службам быстрого реагирования, учреждениям и даже соседям, кто сделал шаг вперед, чтобы так или иначе поддержать нуждающихся. Спасибо всем героям", - говорится в подписи к фото.



В прямом эфире поединок покажет телеканал "Хабар". Трансляция начнется в 09:00.



Напомним, что в полусреднем весе выступает казахстанец Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО), который недавно завоевал свой первый титул в карьере - пояс IBF Intercontinental.