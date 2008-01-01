"Он великий на все времена". DAZN представил крутой ролик про Геннадия Головкина

Стриминговый сервис DAZN опубликовал ролик, посвященный чемпиону IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), сообщают Vesti.kz.

Ролик называется "Монстр среднего веса". Он посвящен предстоящему бою GGG, в котором он проведет рекордную 21-ю защиту.

Видео мощных ударов Головкина сопровождают высказывания о нем:

"Этот тот, ради кого здесь все собрались".

"Он великий на все времена".

"Он никогда не падал в профи или любителях".

"Он был ограблен в первом бою с "Канело".

"Очень интеллигентный, мощный, доминирующий боксер из Казахстана".

"Он бьет тебя, пока не сдашься".

"И один удар может поменять твою жизнь", - заканчивается ролик словами самого Головкина.

Напомним, по казахстанскому времени утром 19 декабря GGG проведет поединок против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO). Он пройдет в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN.