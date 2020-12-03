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"Тащите Усика". Тренировавшийся с GGG супертяж травмировал соперника и нацелился на большие бои

В последнем бою он победил своего соотечественника.

"Тащите Усика". Тренировавшийся с GGG супертяж травмировал соперника и нацелился на большие бои
Фото: FoxSports
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Проспект супертяжелого веса из Великобритании Джо Джойс в мегафайте с соотечественником Даниэлем Дюбуа оказался сильнее, победив досрочно. Его менеджер Сэм Джонс уверен в том, что в скором будущем боксер сразится с украинцем Александром Усиком.

Как пишет vRINGe.com, не исключено, что чемпион WBO британец Энтони Джошуа вскоре откажется от этого пояса - его интересует бой с обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри, а не обязательные защиты. В таком случае освободившийся пояс разыграют № 1 и № 2 в рейтинге организации, а первым в списке идет украинец Александр Усик (вторую строчку может занять Джойс).


"Мы уже заявили нашему промоутеру Фрэнку Уоррену о том, что хотим самых больших из возможных поединков. Да, мы хотим боя с Усиком. Тащите его сюда! Уверен, болельщики будут в восторге.

До боя с Дюбуа Джо действительно подписал новый договор с Уорреном. Так что Фрэнк готов теперь взяться за Джойса и сделать ему титульный бой. Ждем не дождемся. Джозеф теперь на месте водителя - он рулит, он это заработал. Он не из тех, кто боится испортить свой рекорд поражением. Он не просчитывает риски, он готов драться с кем угодно и когда угодно.

Давайте рассуждать трезво. Чего хотят болельщики? Верно, им нужен бой Джошуа - Фьюри. Но разве их интересует, какие титулы будут там на кону? Нет, им на это плевать! Это просто самый большой бой в боксе из всех возможных. А победитель должен сразиться с победителем боя Усик - Джойс. Так что на следующей неделе садимся вместе с Уорреном и начинаем работать в этом направлении.

Забавно, что победу над Дюбуа некоторые считают случайной. Вы реально думаете, что Джойс "случайно" уже трижды травмировал оппонентов своими джебами? Ведь не забывайте, что проблемы были не только у Дюбуа, но и у Иэна Льюисона и Бермейна Стиверна. А как иначе, если вам прилетает 2 тысячи джебов в лицо? Это не шутка. Даниэль почувствовал боль уже в третьем раунде. Он более половины схватки дрался с поломанным лицом", - озвучил Джонс.

Добавим, что Джойс победил Дюбуа в десятом раунде. Даниэль после одного из ударов Джо присел на колено, а затем отказался от продолжения боя. Как оказалось, у Дюбуа перелом орбитальной кости глазницы и повреждение нерва. Также у него зафиксировано кровотечение на сетчатке.

Напомним, в профи Джойс дебютировал в октябре 2017 года в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.

Также Джойс в свое время тренировался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадием Головкиным. Их пути пересекались в лагере у Абеля Санчеса. На данный момент оба прекратили с ним сотрудничество.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Дычко Иван Джошуа Энтони Усик Александр Фьюри Тайсон Головкин Геннадий
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