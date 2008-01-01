В Казахстане покажут в прямом эфире бой чемпиона мира в весе Елеусинова

В воскресенье, 6 декабря, утром по казахстанскому времени, в Далласе (штат Техас, США) состоится вечер бокса, в главном бою которого состоится битва известных американских боксеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21) будет проводить защиту поясов в бою против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (36-2, 21 КО).

В Казахстане этот бой в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Трансляция начнется в 09:00 по столичному времени.

Напомним, что в полусреднем весе выступает казахстанец Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО), который недавно завоевал свой первый титул в карьере - пояс IBF Intercontinental.