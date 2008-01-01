Вечер бокса в Алматы: от финалиста ОИ до чемпиона WBC из Казахстана. Соперники из Узбекистана и автор нокдауна для чемпиона

Полулегковес Султан Заурбек (9-0, 7 КО) в самом рейтинговом бою вечера профессионального бокса от MTK Kazakhstan в Алматы 18 декабря встретится с Владиславом Мельником (12-2, 7 КО) из Украины. Подробнее об этом поединке и других боях с участием заметных боксеров из олимпийского бокса - в материале корреспондента Vesti.kz.



Восьмираундовое противостояние для 24-летнего Заурбека, владеющего титулом "молодежного" чемпиона по версии WBC во втором полулегком весе, станет четвертым в профессиональной карьере в таком формате, а 22-летний Мельник уже имеет опыт десятираундовых боев. Путь в профессиональном боксе казахстанец начал в Великобритании два года назад, в то время как для его оппонента наша страна станет четвертой, где он выступает. Если баланс боев Мельника в 2020 году паритетный (1-1), то Заурбек не выходил на ринг с декабря прошлого года.



Далее по статусу расположим два титульных боя - будут разыграны региональные пояса от WBC и WBO. В первом полусреднем весе встретятся 21-летний Нурбол Султанбай (3-0, 1 КО) и 23-летний Мирас Ертанов (2-0, 1 КО). Второй поединок пройдет во втором полулегком весе, где сойдутся 21-летний Торгынбек Амиров (2-0) с 20-летним Алимжаном Турсуновым (4-0, 3 КО).



29-летний капитан сборной Казахстана и вице-чемпион мира Камшыбек Кункабаев (1-0, 1 КО) второй раз выйдет в уходящем году на профессиональный ринг. Противостоять лидеру национальной команды будет 33-летний Сергей Радченко (7-6, 2 КО) из Украины. И если Кункабаев только пробует себя в профи, то его оппонент отправлял в нокдаун экс-чемпиона мира Кшиштофа Гловацки (31-2, 19 КО) и чуть не выиграл у Артура Шпильки (24-4, 16 КО).







А в преддверии главных боев события состоятся еще 18 поединков. В группе мужских противостояний шестираундовый бой проведет 19-летняя Жансая Рахимберди (1-0), которой еще не подобрали оппонентку. Одним из заметных поединков вечера должен стать выход на ринг средневеса Абая Толеша (5-1, 3 КО), который в 2017 году выиграл чемпионат Казахстана, а последние полтора года пытается выстроить профи-карьеру. Его соперник - 35-летний Бахром Паязов (22-14, 15 КО) из Узбекистана, когда-то боксировавший с экс-чемпионом мира Виктором Постолом (31-3, 12 КО).



20-летний финалист юношеской Олимпиады и чемпион МЧА-2018 Талгат Шайкен (2-0, 1 КО) за четыре месяца проведет третий профессиональной поединок. Его оппозицией в восьмираундовом бою в полусреднем весе станет 34-летний россиянин Максим Чурбанов (8-7-1). 27-летний Багдат Уайдаев (2-0), бронзовый призер чемпионата Казахстана-2018, встретится в бою второго полулегкого веса с дебютантом Асылжаном Серикбаем.







Ожидается серия дебютных поединков боксеров, которые еще недавно выступали на национальном первенстве. Это Али Акедилов, Абай Куандыков и Арман Сайлау. В соперники им подобрали бойцов, которые хотя бы раз выступали на профи-ринге. В поединке, рассчитанном на восемь раундов, 22-летний полусредневес Рай Сейтжанов (4-0, 1 КО) будет боксировать с 32-летним Евгением Ваземом (9-12, 4 КО) из России.



Капитан сборной Казахстана по боксу получил соперника и дату второго боя в профи



Фото: Данияр Майлыбаев© (1) и olympic.kz© (2)