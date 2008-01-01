Капитан сборной Казахстана по боксу получил соперника и дату второго боя в профи

Дебютный бой он выиграл нокаутом.

Фото: boxingscene.com
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Сегодня 12:18

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев (1-0, 1 КО) свой второй поединок на профессиональном ринге проведет 18 декабря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса от MTK Kazakhstan пройдет в Алматы. По информации BoxRec.com, соперником Кункабаева станет украинец Сергей Радченко (7-6, 2 КО). Бой в рамках первого тяжелого веса рассчитан на десять раундов.

Напомним, дебют Кункабаева в профи состоялся 23 августа в Алматы, когда он во втором раунде нокаутировал Ису Акбербаева (20-2, 15 КО).

На прошедшем недавно в Шымкенте чемпионате Казахстана Камшыбек завоевал "золото" в категории свыше 91 килограмма.  

Метки:
Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу MTK Kazakhstan
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 12:18
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