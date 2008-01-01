Услышит ли Шеремета финальный гонг в бою с Головкиным? Эксперт дал ответ

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов сомневается в шансах на победу Камила Шереметы в титульном бою против казахстанца Геннадия Головкина. Более того, в интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что поляк вряд ли сможет рассчитывать на звучание финального гонга.



"Несмотря на то, что в боксе никогда нельзя загадывать наперед, а в ринге может случиться едва ли не что угодно, очевидно, что Шеремета - не соперник Головкину. Это евроуровень, который Геннадий перерос еще во времена выступления за германский Universum.



На беду поляка, у него даже удара, чтобы в теории внезапно огорошить GGG, как такового нет. Переработать Головкина на дистанции боя? Тоже слабо верится. Даже в свои 38 и даже после ухода от Абеля Санчеса Геннадий остается обладателем очень приличного уоркрейта.



Учитывая, что GGG провел вне ринга уже больше года, он наверняка сознательно растянет свою Big Drama Show, дабы продышаться и вновь насладиться ощущением реального поединка. Но все же вряд ли настолько, чтобы Шеремета мог рассчитывать услышать финальный гонг", - сказал Горюнов.



Добавим, что поединок Головкина с Шереметой состоится в Холливуде (штат Флорида, США). Казахстанец в рекордный, 21-й раз проведет защиту титула - на кону будут стоять пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе.