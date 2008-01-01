Небитый поляк отказался от боя с Али Ахмедовым в карде у Головкина

Польский боксер второго среднего веса Матеуш Трыц (10-0, 6 КО) рассказал о том, что получил предложение провести бой с казахстанцем Али Ахмедовым (16-0, 12 КО) в рамках вечера бокса Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) - Камил Шеремета (21-0, 5 КО).

По его словам, он был вынужден отказаться от него из-за отсутствия подготовки и проблем со здоровьем.

"Я только что получил предложение подраться с Али Ахмедовым на вечере бокса Головкин - Шеремета. Жаль, что в последнее время я не тренировался из-за травмы спины. Будь я в форме, я бы рискнул. Рад, что меня замечают все больше и больше", - написал Трыц в твиттере.

Свой последний бой Трыц провел в августе этого года в Польше, когда за два раунда расправился с балканским джорнименом Сладаном Джанджанином (27-7, 21 КО).

Напомним, вечер бокса Головкин - Шеремета состоится 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США). На кону будут стоять два титула IBF и IBO в среднем весе, принадлежащих казахстанцу.