Головкин и Шеремета подписались на внезапные допинг-тесты перед боем за два титула

Чемпион мира по версиям BF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) и его обязательный претендент поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО) будут проходить допинг-тестирование перед боем.

За пробы отвечает VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг), с которой сотрудничают боксерские федерации. Вступая в программу, бойцы дают согласие на внезапные проверки.

Бой Головкина и Шереметы пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino и будет показан на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять два титула, принадлежащих казахстанцу.

GGG в рекордный, 21-й раз проведет защиту титула.