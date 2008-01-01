Данияр Елеусинов поднялся в топ-10 рейтинга IBF после победы нокаутом в бою за первый титул

Первую строчку удерживает узбекский боксер.

Фото: fightnews.info©
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Вчера 23:24
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) вошел в топ-10 рейтинга IBF после победы в титульном поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

А именно расположился на девятом месте в полусреднем весе (до 66,68 килограмма). Чемпионом дивизиона является американец Эролл Спенс-младший, а на первом месте располагается боксер из Узбекистана Кудратилло Абдукахоров.

Отметим, что Елеусинов свой последний бой проводил в андеркарте вечера бокса Дэниэл Джейкобс - Габриэль Росадо 28 ноября в Голливуде (штат Флорида, США). Во втором раунде казахстанец нокаутировал бывшего чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго (23-4, 12 КО), тем самым завоевав вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе. 

В главном же бою вечера Джейкобс раздельным судейским решением победил Росадо.
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Профессиональный бокс Елеусинов Данияр IBF
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 23:24
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