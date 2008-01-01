Данияр Елеусинов поднялся в топ-10 рейтинга IBF после победы нокаутом в бою за первый титул

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов
(10-0, 6 КО) вошел в топ-10 рейтинга IBF после победы в титульном поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
А именно расположился на девятом месте в полусреднем весе (до 66,68 килограмма). Чемпионом дивизиона является американец Эролл Спенс-младший
, а на первом месте располагается боксер из Узбекистана Кудратилло Абдукахоров
.
Отметим, что Елеусинов свой последний бой проводил в андеркарте вечера бокса Дэниэл Джейкобс - Габриэль Росадо 28 ноября в Голливуде (штат Флорида, США). Во втором раунде казахстанец нокаутировал
бывшего чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго (23-4, 12 КО), тем самым завоевав вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.
В главном же бою вечера Джейкобс раздельным судейским решением победил
Росадо.