" Это самые высокие цифры за последние годы". Стали известны PPV-продажи боя Майка Тайсона и Роя Джонса

Инсайдер Дэн Рафаэл (Boxingscene.com, Ring TV) сообщил, что по слухам, бой легендарных ветеранов бокса американцев Майка Тайсона
и Роя Джонса
имел небывалый коммерческий успех - реализовано более 1 миллиона платных трансляций (PPV), передает vRINGe.com
.
"Сегодня мне сообщили мои источники, что в США бой Тайсон - Джонс продал более миллиона PPV, - отметил он. - Если точнее, то даже около 1,2 миллиона. Нужно все же отметить, что эта цифра включает в себя традиционные PPV, стриминговый сервис Fite TV, а также DirecTV и Dish Network. Просто шокирующе высокие показатели. Это самые высокие цифры за последние годы".
У Рафаэла есть своя теория по этому поводу: "Мне кажется, что цифры настолько высоки, поскольку бой состоялся в правильное время. Пандемия вынудила людей сидеть по домам. Они скучали, ностальгировали. И в этот уик-энд, в канун Дня благодарения, тоже многие вынуждено провели дома. А еще цена. 50 долларов США - это все же не абсурдные 80 долларов, как в большинстве случаев. Ну и, конечно же, сыграл фактор любопытства. Всем интересно было посмотреть на Тайсона".
"Несмотря на цифры считаю, что сам промоушен был просто ужасен, - пишет инсайдер. - Представьте, сколько можно было заработать, если бы они все сделали нормально. Намного больше. Как по мне, они очень много не добрали".
Рафаэл согласен с тем, что это был далеко не последний бой с участием Тайсона. Ответ инсайдера был максимально лаконичен: "100 процентов!".
Напомним, что бой Тайсона и Джонса прошел на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США) и завершился вничью
. Соперники провели все отведенные восемь раундов по две минуты. После поединка Джонс заявил
, что не против провести реванш.