Чемпионка мира по боксу в трех весах подписала контракт с ММА-промоушеном

Победительница Олимпийских игр (2012, 2016) и чемпионка мира по боксу в трех весовых категориях, 25-летняя американка Кларисса Шилдс
подписала долгосрочный контракт с ММА-промоушеном PFL и будет совмещать выступления в двух видах спортивных единоборств, сообщает Аllboxing.ru
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В 2021 году она планирует провести два поединка в смешанных единоборствах, которые пройдут вне рамок традиционного сезона PFL, и дебютировать в сезоне 2022 года.
"Я хотела проверить себя, - сказала американка в интервью ESPN по поводу выступлений в ММА. - Хочу посмотреть, смогу ли я быть чемпионкой мира по боксу и чемпионкой мира по смешанным единоборствам. Хочется проверить себя в этом. Я не говорю, что бокс - это легко, но я уже почти 14 лет на вершине.
По словам Шилдс, она посетила несколько уроков джиу-джитсу и тренировалась с пятикратной чемпионкой мира по вольной борьбе Аделайн Грей.
"Скажу, что это было не так ужасно, как я предполагала, - сказала Шилдс о своей практике борьбы. - Думала, что мне это совершенно не понравится. Считала, что как только она захватит мою ногу, я впаду в отчаяние и начну кусаться или делать что-то еще, но этого не было.
"Я говорю поклонникам ММА, что это не просто болтовня, - заявила Шилдс. - Я знаю, что они привыкли к подобным заявлениям от гонцов за славой. Я настоящая. Если я за что-то берусь, я прилагаю все усилия, чтобы это сделать. Я не проигрывала с 17 лет, и мне 25. У меня 77 побед на любительском ринге и одно поражение. 10-0 на профессиональном ринге. Я иду в ММА побеждать".
В PFL есть женская весовая категория до 155 фунтов, чемпионкой в которой является американка Кайла Харрисон, двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо. Они с Шилдс являются близкими подругами, но это не помешает их бою, если до этого дойдет.
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