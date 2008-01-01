"Я за возвращение легенд, но...". Американский эксперт предостерег Де Ла Хойя от боя с Головкиным

Оскара Де Ла Хойя. Так считает редактор авторитетного портала World Boxing News Фил Джей. В беседе с корреспондентом Роем Джонсом-младшим. Бой против действующего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина опасен для экс-чемпиона мира в шести весовых категориях. Так считает редактор авторитетного портала World Boxing News. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил свое мнение, а также высказался о выставочном бое Майка Тайсона

"Майк Тайсон и Рой Джонс-младший вернули нас в прошлое. В этот вечер было круто все. Веселый андеркарт и фееричный выход боксеров. К сожалению, сам поединок получился не таким ярким. Тайсон был свежее и активнее, но Джонс подготовился хуже. Если быть объективным Майк победил, но ничья была уважением к обоим легендам. Лично мне понравилось все. Что у нас дальше - реванш с Холифилдом ? Это будет интересно.

Я за возвращение легенд, но не в боях с действующими чемпионами. К примеру Де Ла Хойя возвращается - это хорошо. Однако он хочет драться с GGG - это плохая идея. Головкин уничтожит его", - отметил Джей.

Напомним, в минувшие выходные 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс провели бой, состоявший из восьми раундов по две минуты. По их итогам была зафиксирована ничья, с которой были не согласны оба боксера. При этом по статистике ударов Тайсон превзошел своего оппонента.