"Я за возвращение легенд, но...". Американский эксперт предостерег Де Ла Хойя от боя с Головкиным

Также он высказался о поединке Тайсона и Джонса.

Оскар Де Ла Хойя. Фото: boxingscene.com©
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Сегодня 21:20
Бой против действующего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина опасен для экс-чемпиона мира в шести весовых категориях Оскара Де Ла Хойя.  Так считает редактор авторитетного портала World Boxing News Фил Джей. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил свое мнение, а также высказался о выставочном бое Майка Тайсона с Роем Джонсом-младшим.
 
"Майк Тайсон и Рой Джонс-младший вернули нас в прошлое. В этот вечер было круто все. Веселый андеркарт и фееричный выход боксеров. К сожалению, сам поединок получился не таким ярким. Тайсон был свежее и активнее, но Джонс подготовился хуже. Если быть объективным Майк победил, но ничья была уважением к обоим легендам. Лично мне понравилось все. Что у нас дальше - реванш с Холифилдом? Это будет интересно.
 
Я за возвращение легенд, но не в боях с действующими чемпионами. К примеру Де Ла Хойя возвращается - это хорошо. Однако он хочет драться с GGG - это плохая идея. Головкин уничтожит его", - отметил Джей.
 
Напомним, в минувшие выходные 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс провели бой, состоявший из восьми раундов по две минуты. По их итогам была зафиксирована ничья, с которой были не согласны оба боксера. При этом по статистике ударов Тайсон превзошел своего оппонента. 
 
За этим боем следил Де Ла Хойя. В одном из интервью он заявил о том, что пример Тайсона будет определяющим в вопросе возобновления его карьеры. Оскар хочет провести бой с GGG и уверен, что даже 12-летний перерыв не помешает ему победить казахстанца.
Метки:
Тайсон Майк Рой Джонс мл. Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Профессиональный бокс
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Сегодня 21:20
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