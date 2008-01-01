"Хладнокровие и класс". В США восхитились победой Елеусинова нокаутом над экс-чемпионом мира

Также эксперт высказался о перспективах казахстанца.

Фото: Matchroom Boxing©
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Сегодня 17:15
Следующий год станет ключевым для казахстанца Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО). Победа над бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23-3, 12 КО) открыла перед ним новые перспективы. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил редактор авторитетного портала World Boxing News Фил Джей
 
Их поединок состоялся 28 ноября в США. Во втором раунде Елеусинов нокаутировал Индонго и завоевал вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.
 
"Я не ожидал такого хладнокровия от Данияра. Он вышел на ринг, словно его соперником не был чемпион мира. Пусть Индонго не в лучшей форме, но это боксер с именем и титулами. Казахстанский чемпион без шансов победил своего соперника. Он был качественно выше Индонго и классом, и физической подготовкой. Эффектная победа в ключевой битве. Данияр вышел на новый уровень и почти готов к чемпионскому бою. Есть большая вероятность, что он получит свой шанс уже в следующем году", - отметил Джей.
 
После боя Елеусинов заявил о готовности к серьезным боям, а стриминговый сервис DAZN намекнул на поединок с американским проспектом Верджилом Ортисом (16-0, 16 KO).
 
Напомним, что Индонго ранее владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.

Метки:
Елеусинов Данияр Индонго Джулиус
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 17:15
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