"Хладнокровие и класс". В США восхитились победой Елеусинова нокаутом над экс-чемпионом мира

Следующий год станет ключевым для казахстанца Данияра Елеусинова
(10-0, 6 КО). Победа над бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго
(23-3, 12 КО) открыла перед ним новые перспективы. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz
заявил редактор авторитетного портала World Boxing News Фил Джей
.
Их поединок состоялся 28 ноября в США. Во втором раунде Елеусинов нокаутировал
Индонго и завоевал вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.
"Я не ожидал такого хладнокровия от Данияра. Он вышел на ринг, словно его соперником не был чемпион мира. Пусть Индонго не в лучшей форме, но это боксер с именем и титулами. Казахстанский чемпион без шансов победил своего соперника. Он был качественно выше Индонго и классом, и физической подготовкой. Эффектная победа в ключевой битве. Данияр вышел на новый уровень и почти готов к чемпионскому бою. Есть большая вероятность, что он получит свой шанс уже в следующем году", - отметил Джей.
После боя Елеусинов заявил о готовности
к серьезным боям, а стриминговый сервис DAZN намекнул
на поединок с американским проспектом Верджилом Ортисом
(16-0, 16 KO).
Напомним, что Индонго ранее владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.