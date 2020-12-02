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Не DAZN, а ДАЗОН. Что предлагает казахстанцам стриминговый сервис

Кроме GGG, конечно.

Не DAZN, а ДАЗОН. Что предлагает казахстанцам стриминговый сервис
Фото: DAZN©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Спортивный стриминговый сервис DAZN c 1 декабря начал вещание в Казахстане. Корреспондент Vesti.kz купил подписку и протестил новую для наших краев платформу. Все подробности - в материале ниже.

Если кто-то думал, что произносится название стримингового сервиса также, как и пишется - он заблуждался. На самом деле DAZN правильно звучит как "ДАЗОН" (допускается крайней редкий вариант "Да Зона"). 

Если затрагивать историю, то платформа была призвана составить мощную конкуренцию имеющимся трансляторам: ESPN, Fox, fuboTV. Сюда же можно внести и всеми любимый Youtube, который также предоставляет возможность просматривать спортивные каналы.

Сам сервис был запущен не так давно. В 2016 году его запустили на средства миллиардера Лена Блаватника. Через некоторое время после старта DAZN "включился" в Австрии, Германии и Швейцарии, а также в Канаде и Японии. Базируется же офис в Лондоне.

Кстати, DAZN изначально транслировал бейсбол, софтбол, лакросс, волейбол, теннис, борьбу, гольф, крикет и регби. В США же платформа попала несколько позже, в 2018 году. И помог Блаватнику с покорением рынка Джон Скиппер, работавший ранее президентом в ESPN. Он помог преобразовать проблемы и минусы действующих сервисов в плюсы.



Именно тогда определилось одно из основных направлений DAZN - бокс и MMA.

В том же году команда Скиппера и Блаватника расширилась до четырех - к ним добавились Эдди Хирн и Скот Коккер. И в мае 2018 года была заключена та самая мегасделка на 1 миллиард долларов с промоутером Хирном и его компанией Matchroom Boxing.

Это, что касается бокса (далее последовали контракты и с Bellator). Важно подчеркнуть, что сначала от Блаватника пришли не к Хирну, а к Оскару Де Ла Хойе. Однако он и Golden Boy решили не ввязываться в "авантюру", присоединившись лишь намного позже и на других условиях.

Как говорится, где прогресс - там и будущее. И команда DAZN придерживается этой идеи постоянно, предоставляя зрителям современный продукт. Главное его отличие и визитная карточка - это обход PPV. Достаточно только платить ежемесячную плату за все события, которые предоставляет сервис. 

Казахстанцам сумма оплаты составит всего 849 тенге. За эти деньги DAZN откроет доступ ко всем своим продуктам, среди которых много чего интересного. Прежде всего вы всегда будете знать, когда и что произойдет (с точностью до минуты). В вашем распоряжении будет не только график боев, но и пресс-конференций, взвешиваний и других моментов.



Создание аккаунта и сам процесс оплаты не займет у вас много времени и сил. Для этого достаточно уделить буквально минуты две (от силы). Проблем с транзакцией нет, сам сервис реагирует мгновенно - после завершения процедуры вы сразу же будете иметь возможность просматривать предоставляемый контент.

Скажем сразу: пока в нашем распоряжении будет только мир бокса. Надеемся, что со временем добавятся и другие виды спорта. Утешением является то, что сам контент довольно обширный. Можно найти много чего интересного. И вряд ли вы пропустите то, что вам по душе: на сайте есть удобный календарь с программой.

Например, 5 декабря можно посмотреть бой Билли Джо Сондерса и Мартина Мюррея, авторскую передачу Криса Мэнникса, выпуск проекта PlayBack, главной темой которого будет бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Пожалуй, главным минусом всего является то, что трансляция ведется на английском языке. 

Зато нет дефицита контента. Здесь и документальные фильмы, архивные бои, интервью, аналитика, пресс-конференции, истории боксеров, золотая коллекция классики, анонсы, всякого рода шоу, выступления экспертов и эксперименты. В общем, скучать не придется.

Навигация достаточно удобная и понятная. Фишкой является то, что можно и просто отфильтровать все наполнение, ограничившись только одним боксером. Достаточно кликнуть на него (например, на Головкина), после чего выбрать интересующий материал.



Ближайшая активность в режиме реального времени с GGG - его "прессуха", которая также пройдет при участии Камила Шереметы, его следующего соперника. Событие намечено на 16 декабря. 

Так можно сделать с каждым из топовых боксеров. Сейчас в элитной линейке представлены Головкин, Альварес, Энтони Джошуа, Верджил Ортис, Деметриус Андраде, Хайме Мунгия, Кэтти Тэйлор, Райан Гарсия, Мэнни Пакьяо и так далее.

Удобным является значок "i". Если навести на него, то появится краткое описание того, что будет происходить на видео с данными места, даты и так далее. Кстати, говоря о переводе, вполне возможно, что будут запущены русские субтитры.

Сама картинка прекрасная. Если у вас высокая скорость интернета, то проблем с воспроизведением не будет: четко, без провисов, подгрузки и прочего. Также "лагать" не будет и с наплывом зрителей - в DAZN обещают отсутствие данной проблемы.

В общем, попробовать можно. Эксклюзивный контент теперь будет доступен нам в любое время.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Профессиональный бокс

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