"Экс-чемпион стал легкой жертвой". Эксперт назвал очевидный плюс победы Елеусинова в бою за первый титул

Казахстанский полусредневес Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) отметился легкой досрочной победой над экс-чемпионом мира из Намибии Джулиусом Индонго (23-3, 12 КО). Все завершилось во втором раунде. Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов назвал соперника казахстанца "легкой жертвой". Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он озвучил плюс нокаута.

"Как я и предполагал, Индонго стал легкой жертвой для Данияра. Все-таки, если называть вещи своими именами, африканец - это очень посредственный боксер, которому однажды повезло стать чемпионом мира. В этом плане успех Елеусинова, конечно, не может ни удивить, ни стать основой для каких-то далекоидущих выводов. И опыта он ему тоже не добавит.



Однако, у победы над Индонго все же есть очевидный плюс - она придаст куда больший вес послужному списку Данияра, чем это бы сделала победа над более конкурентным, но менее статусным оппонентом. На данном этапе карьеры это тоже важно. Но в целом Елеусинов, конечно, готов к большим и лучшим вызовам, чем у него был в ночь с 27 на 28 ноября",- озвучил Горюнов.



Добавим, что Елеусинов сразился с Индонго 28 ноября в США. Во втором раунде олимпийский чемпион нокаутировал намибийца, завоевав вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.