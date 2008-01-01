Эвандер Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вызвал на бой своего давнего соперника и бывшего абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Майка Тайсона. Его слова приводит MMA Fighting.

"Мы пытались организовать бой, но всякий раз слышали оправдания. Теперь вижу, почему ему понадобился промежуточный поединок перед схваткой со мной. Рой Джонс - хороший соперник местного уровня. Но встреча со мной станет событием мирового масштаба. Единственная встреча, которую хотят видеть болельщики, - наш бой. Нет причин, почему мы не должны были бы подраться.

Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг. Мир ждет, и мяч на твоей стороне. Я готов", - заявил Холифилд.

Холифилд и Тайсон встречались дважды на профессиональном ринге. В ноябре 1996 года Холифилд выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у Тайсона титул чемпиона мира по версии WBA. В июне 1997 года состоялся реванш, в котором Тайсон был дисквалифицирован, так как в третьем раунде откусил сопернику мочку уха.

В минувший уик-энд Тайсон провел в Лос-Анджелесе выставочный бой против экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего. Поединок завершился вничью.