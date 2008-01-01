"Представляю, как судья поднимает мою руку". Претендент на титул Головкина из Польши рассказал о подготовке к бою

Польский средневес Камил Шеремета (21-0, 5 КО), который готовится к бою с Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), отметил, что у него нет недостатка в мотивации, передает sport.interia.pl. Боксер, являющийся претендентом на чемпионский пояс IBF, принадлежащий GGG, также признался, что занимается визуализаций, представляя себя победителем.

Я с самого начала знал, какова ставка на этот поединок и сколько великолепных боксеров хотели бы быть на моем месте. Каждый день я тренируюсь в Варшаве, но когда я возвращаюсь к семье в Белосток, я вижу улыбки своих детей и делаю это для них. Поэтому у меня никогда не было недостатка в мотивации.

Я чувствую, что я в наилучшем возрасте для спортсмена. Этот год я посвятил на работу над своими ошибками и изучение ошибок Головкина. Не хочу вдаваться в подробности, но у меня было целых 14 месяцев, чтобы хорошо подготовиться.

Я не подхожу к этому бою через призму денег. Победив Головкина, я запишу свое имя в историю польского бокса.

Ежедневно перед сном я представляю себе, как судья поднимает мою руку. Я прошу о том Бога и я верю, что это произойдет со мной", - сказал Шеремета.

Напомним, что для Головкина это будет 21-я рекордная защита титула. На кону боя с Шереметой будут стоять его чемпионские пояса IBO и IBF. Поединок станет главным на шоу в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN, он состоится 18 декабря.