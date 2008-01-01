Судьи ограбили Майка Тайсона в бою с Роем Джонсом - легендарный комментатор

Майк Тайсон одержал победу в выставочном поединке с Роем Джонсом-младшим. Такое мнение выразил легендарный российский спортивный комментатор Владимир Гендлин, передает fightnews.info. Он отметил, что присудить в данном поединке ничью было очень некрасиво.

"Я не вел подсчет очков. Но общее впечатление у меня было, что Майка немного обобрали судьи, потому что в принципе он сильнее всего трудился в бою.

Мне бы не хотелось ни в чем подозревать организаторов, это было бы очень некрасиво. Но с одной стороны, глядя на них (на Тайсона и Джонса), мне кажется, что это было самое правильное решение. В принципе, это два великих спортсмена, у которых все в прошлом, и сейчас обижать кого-либо из них поражением было бы не с руки, так скажем", - сказал Гендлин.

Напомним, в минувшие выходные 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс провели бой, состоявший из восьми раундов по две минуты. После была объявлена ничья, с которой были не согласны оба боксера. При этом по статистике ударов Тайсон превзошел своего оппонента.

Майк Тайсон объявил о проведении еще одного боя