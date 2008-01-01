DAZN отказался от Джейкобса после провального боя с экс-соперником Головкина

Стриминговый сервис DANZ и Matchroom Boxing не стали продлевать контракт с американским боксером Дэниэлом Джейкобсом (37-3, 30 КО) после его неубедительного боя со своим соотечественником Габриэлем Росадо (25-13-1, 14 КО). Эту информацию подтвердил глава промоутерской компании Эдди Хирн, передает allboxing.ru.

Соглашение боксера было рассчитано на три боя. В последнем он встречался с Росадо и одержал победу раздельным решением судей, в целом проведя поединок достаточно провально. Причем ринг-анонсер сначала объявил победителей Росадо, а после тот назвал произошедшее позором.

Напомним, оба боксера раньше встречались в ринге с Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО). В январе 2013 года Росадо уступил GGG техническим нокаутом в седьмом раунде, а Джейкобс в марте 2017-го продержался все 12 раундов, но проиграл судейским решением.