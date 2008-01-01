Елеусинов сделал заявление после завоевания первого титула и победы нокаутом над экс-чемпионом

Казахстанский полусредневес Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) остался доволен своим выступлением в поединке с Джулиусом Индонго (23-3, 12 КО) из Намибии и заявил о готовности к большим боям. Его слова приводит Boxingscene.com.

"Я очень счастлив победе. Я говорил ему, что я крепкий парень, один из лучших в дивизионе, и что он станет для меня легкой работой - это было моим ответом на его обещание справиться со мной без проблем.

Задача была прощупать его джебом в первом раунде, после чего дожидаться благоприятных моментов для атак слева. Думаю, я проделал хорошую работу, и теперь хочу большие бои. Буду двигаться шаг за шагом. Это был мой первый титульный бой, теперь я в рейтингах, так что теперь будем смотреть, кто дальше. Я буду готов", - заявил Елеусинов.

Елеусинов превзошел Кроуфорда после победы нокаутом в бою за первый титул

Напомним, поединок Елеусинов - Индонго за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе состоялся утром 28 ноября в США. Казахстанец нокаутировал экс-чемпиона во втором раунде и завоевал первый титул в карьере.

Видео боя, или как Елеусинов дважды отправил Индонго в нокдаун и завоевал первый титул в профи