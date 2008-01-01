Майк Тайсон объявил о проведении еще одного боя

54-летний Майк Тайсон заявил, что проведет еще один бой в профи, передает BoxingScene. После боя с другой звездой бокса 51-летним Роем Джонсом он заявил, что планирует еще улучшить свое мастерство.

"Рад, что меня не нокаутировали. В следующем бою я буду лучше. Я все мог бы сделать лучше. Если будет на то воля божья, я лучше выступлю в следующем бою", - заявил Тайсон.

Напомним, Тайсон, который завершил карьеру 15 лет назад, провел выставочный бой против Джонса, не дравшегося два года, в минувшие выходные. Поединок состоял из восьми раундов по две минуты. После была объявлена ничья, с которой были не согласны оба боксера. При этом по статистике ударов Тайсон превзошел своего оппонента.

Гарантированный гонорар "Железного Майка" за поединок составил десять миллионов долларов, тогда как Джонса - три миллиона.