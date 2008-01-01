22-летний чемпион мира из Казахстана узнал соперника по второму бою на профи-ринге

Чемпион мира по боксу и обладатель олимпийской лицензии Бекзад Нурдаулетов следующий бой на профессиональном уровне проведет в декабре, сообщает корреспондент Vesti.kz.



По данным BoxRec, он выступит в карде у Айдоса Ербосынулы (13-0, 9 КО) 16 декабря в Нур-Султане. Соперником значится 40-летний нигериец Кабиру Товолави, имеющий в послужном списке 13 побед и два поражения. Бой будет рассчитан на шесть раундов.



Для 22-летнего Нурдаулетова это будет второй поединок в профи. Его дебют состоялся 31 октября в Атырау, где он нокаутировал 28-летнего Ибрагима Маоколу из Танзании.



Казахстанец является чемпионом мира 2019 года и будет представлять страну на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 81 килограмма. А на днях он впервые стал чемпионом страны по боксу.



Напомним, главным событием вечера станет бой 29-летнего казахстанца Айдоса Ербосынулы против 31-летнего ганца Иссы Самира.