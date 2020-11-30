22-летний чемпион мира из Казахстана узнал соперника по второму бою на профи-ринге

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Чемпион мира по боксу и обладатель олимпийской лицензии Бекзад Нурдаулетов следующий бой на профессиональном уровне проведет в декабре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным BoxRec, он выступит в карде у Айдоса Ербосынулы (13-0, 9 КО) 16 декабря в Нур-Султане. Соперником значится 40-летний нигериец Кабиру Товолави, имеющий в послужном списке 13 побед и два поражения. Бой будет рассчитан на шесть раундов.
Для 22-летнего Нурдаулетова это будет второй поединок в профи. Его дебют состоялся 31 октября в Атырау, где он нокаутировал 28-летнего Ибрагима Маоколу из Танзании.
Казахстанец является чемпионом мира 2019 года и будет представлять страну на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 81 килограмма. А на днях он впервые стал чемпионом страны по боксу.
Напомним, главным событием вечера станет бой 29-летнего казахстанца Айдоса Ербосынулы против 31-летнего ганца Иссы Самира.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне