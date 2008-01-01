Это был бы огонь. DAZN нашел Елеусинову в соперники нокаутера из Golden Boy

Последний все победы одержал нокаутом.

Фото: Matchroom Boxing©
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Сегодня 11:00

Сотрудничающий с Геннадием Головкиным промоутер Эдди Хирн в соцсетях намекнул на возможный бой своего подопечного Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) против американского проспекта Верджила Ортиса (16-0, 16 KO), интересы которого представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хирн написал в твиттере: "Нравится бой Данияра против Ортиса - два потрясающих проспекта в 147".
Твиттер-аккаунт DAZN подхватил цитату Хирна, прокомментировав ее по-своему: "Два полусредневеса, претендующие на титул чемпиона мира. Это был бы огонь".

Напомним, что Елеусинов последний бой провел 28 ноября, нокаутировав во втором раунде Джулиуса Индонго (23-4, 12 КО) из Намибии, тем самым завоевав вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.

Данияр Елеусинов поднялся в мировом рейтинге после победы нокаутом в бою за первый титул

Метки:
Профессиональный бокс Елеусинов Данияр Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 11:00
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