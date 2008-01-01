Данияр Елеусинов поднялся в мировом рейтинге после победы нокаутом в бою за первый титул

Он удосрочил соперника во втором раунде.

Фото: Matchroom Boxing©
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Сегодня 10:01

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) улучшил свое положение в рейтинге BoxRec после победы в титульном поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В андеркарте вечера бокса Дэниэл Джейкобс - Габриэль Росадо, прошедшего 28 ноября в Голливуде (штат Флорида, США), казахстанец во втором раунде нокаутировал бывшего чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго (23-4, 12 КО), тем самым завоевав вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.  

Благодаря этому успеху Елеусинов поднялся в рейтинге полусреднего веса с 39-го места на 26-е. Индонго оказался на 59-й позиции.

В главном же бою вечера Джейкобс раздельным судейским решением победил Росадо.

Елеусинов превзошел Кроуфорда после победы нокаутом в бою за первый титул

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Профессиональный бокс Елеусинов Данияр
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