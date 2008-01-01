Непобежденный казахстанец с тремя титулами получил соперника с 16 нокаутами и дату следующего боя

Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО) следующий бой проведет в декабре, сообщает корреспондент Vesti.kz.



По данным BoxRec, на ринг он поднимется 16-го числа в Нур-Султане. Соперником 29-летнего казахстанца станет 31-летний ганец Исса Самир, который в 19 боях одержал 19 побед, из них 16 нокаутом. Интересно, что все свои поединки Самир проводил исключительно на родине.



Ербосынулы владеет поясами WBC Asia, WBA International и WBO Global.



В последнем бою 26 июля в Минске (Беларусь) он победил немца Нуху Лаваля (27-7, 15 КО). Сейчас Айдос занимает второе место в рейтинге WBA, шестое - в WBO, седьмое - в IBF и 15-е в WBC.