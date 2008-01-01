Экс-игрок НБА был брутально нокаутирован в карде боя Тайсон - Джонс

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейт Робинсон
проиграл видеоблогеру Джейку Полу
в андеркарте боя Майка Тайсона
и Роя Джонса
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок был рассчитан на шесть раундов, но Робинсон достоял только до второго, когда оказался на настиле ринга. Надо сказать, что нокаут получился брутальным. До этого Нейт неоднократно побывал в нокдауне.
Для Робинсона этот был дебютный бой на профи-ринге, тогда как Пол провел второй поединок в профи.
Робинсон известен по выступлениям за "Чикаго Буллз", "Денвер Наггетс", "Лос-Анджелес Клипперс" и другие клубы НБА.
Главный же бой вечера между Тайсоном и Джонсом завершился вничью
.