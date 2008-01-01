Экс-игрок НБА был брутально нокаутирован в карде боя Тайсон - Джонс

Для него все завершилось во втором раунде.

Фото: twitter.com/BTSportBoxing
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Сегодня 13:57
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейт Робинсон проиграл видеоблогеру Джейку Полу в андеркарте боя Майка Тайсона и Роя Джонса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на шесть раундов, но Робинсон достоял только до второго, когда оказался на настиле ринга. Надо сказать, что нокаут получился брутальным. До этого Нейт неоднократно побывал в нокдауне.


Для Робинсона этот был дебютный бой на профи-ринге, тогда как Пол провел второй поединок в профи.

Робинсон известен по выступлениям за "Чикаго Буллз", "Денвер Наггетс", "Лос-Анджелес Клипперс" и другие клубы НБА. 

Главный же бой вечера между Тайсоном и Джонсом завершился вничью.
Метки:
Профессиональный бокс Тайсон Майк Рой Джонс мл. США
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 13:57
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